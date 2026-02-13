Manchester City Şampiyonlar Ligi 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve daha fazlası

Manchester City taraftarları, takımlarının şampiyonluklar ve kupalar kazanmasına alışmış durumda ve bu sezon Etihad Stadyumu'ndaki dolup taşan kupa dolabına yenilerini eklemeyi umuyorlar. Bugün maç biletleri rezervasyonu yaparak onların zafer arayışına katılabilirsiniz.

Manchester City için, özellikle Avrupa'da, sezonun ikinci yarısı heyecan verici geçecek. Neden bu heyecanı onlarla birlikte yaşamayasınız? GOAL, Manchester City'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde, biletleri nasıl satın alabileceğiniz ve biletlerin fiyatları da dahil olmak üzere, ihtiyacınız olan tüm önemli bilet bilgilerini size sunuyor.

Manchester City'nin yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları?

Tarih Maç (GMT) Yer Bilet 10-11 Mart Salı/Çarşamba TBD vs Manchester City (20:00) TBD (Deplasman) Bilet 17-18 Mart Salı/Çarşamba Manchester City vs TBD (20:00) Etihad Stadyumu (Manchester) Bilet

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır

Manchester City biletleri nadiren genel satışa çıkar. Cityzens'ın sadık bir taraftar kitlesi vardır ve Etihad'da biletler çabuk tükenir.

Premier League maçları için, 53.400 kişilik stadyumun 46.000 koltuğu sezonluk bilet sahipleri tarafından zaten alınmıştır. Büyük olasılıkla, bu maçlar için kulüp aracılığıyla bilet satın alabilmek için Manchester City üyeliği (Matchday Member) gerekecektir.

Ancak, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki maçlar veya FA Cup veya Carabao Cup'taki maçlar için, talep daha az olduğu için istisnalar olabilir. Ancak, herhangi bir garanti yoktur ve biletlerin mevcudiyeti değişebilir.

Resmi kulüp portalı, taraftarların Manchester City biletlerini satın almaları için en güvenli yol olsa da, Şampiyonlar Ligi maçına katılmak isteyenler, biletleri elde etmek için en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil satış sitelerini değerlendirebilirler.

Manchester City Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Norveç'te Bodo/Glimt ile oynanacak deplasman maçı biletleri, Aralık ortasında Manchester City kulüp üyeleri için 25,50 £ fiyatla satışa sunuldu.

Etihad Stadyumu'ndaki maçlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini doğrudan kulüpten satın alıyorsanız, yetişkinler için fiyatlar 25 £ (Aile Tribünü Seviye 0 ve Güney Tribünü Seviye 0 ve 3) ile 50 £ (93:20 bölümündeki premium konukseverlik koltukları) arasında değişmektedir. İndirimli biletlerin fiyatları da değişiklik göstermektedir. 65 yaş üstü ve 18-21 yaş arası kişiler 22 £ ile 37 £ arasında, 18 yaş altı kişiler ise Aile Tribünü'nde 10 £, 93:20 bölümünde ise 25 £ gibi düşük bir fiyata bilet alabilirler.

Biletlerin uygunluğu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için kulübün resmi bilet portalını takip edin. StubHub gibi ikincil satış sitelerinde biletler şu anda 95 £'dan başlayan fiyatlarla satılmaktadır.

Şampiyonlar Ligi maçları için hangi Manchester City konaklama paketleri mevcuttur?

Manchester City konaklama paketleri, üye olmayanların maç biletlerini garantilemek için de harika bir yoldur. Bu biletler, birincil ve ikincil pazarlardaki biletlere göre daha yavaş satılır, bu nedenle diğer seçenekler sınırlı olduğunda iyi bir seçim olabilir.

Burada, Etihad Stadyumu'nda oynanan Manchester City maçları için sunulan konaklama paketlerinden bir seçkiyi inceleyeceğiz:

The Mancunian (390 £'dan başlayan fiyatlarla)

Canlı müzik ve yerel dekor ile Manchester kültürünün bir parçası. Brasserie esintili menü ve içecekler, maç günü veya önceden rezerve edilen paketler ile satın alınabilir.

The Tunnel Club (570 £'dan başlayan fiyatlarla)

(The Tunnel Club Premier – 870 £'dan başlayan fiyatlarla)

Sahne arkasına erişim, böylece MCFC takımı geldiğinde onları karşılayabilirsiniz. Ayrıca çağdaş mevsimlik menü, içecekler ve executive koltuklar da mevcuttur. Canlı süit içi röportajlar, DJ eğlencesi ve ödüllü süit içi quiz gibi ek özellikler de bulunmaktadır.

Backstage (1.140 £'dan başlayan fiyatlarla)

"Tunnel Club" deneyiminin bir üst versiyonu. Backstage'e gidin ve Pep'in birinci takım operasyonlarından bir üyenin özel konuşması ve Club Legend ile sahne arkası stadyum turu dahil olmak üzere maç günündeki tüm hazırlıkları ilk elden görün.

Etihad Stadyumu'nun Tarihi

Sponsorluk nedenleriyle şu anda Etihad Stadyumu olarak bilinen City of Manchester Stadyumu, 2003'ten beri Manchester City'nin ev sahipliği yaptığı stadyumdur. 2002 Commonwealth Oyunları'nın ana odak noktası olduğu için bir yıl önce resmi olarak açılmıştır.

Şu anda 53.600 kişilik kapasitesiyle İngiltere'nin en büyük 7. futbol stadyumu ve Birleşik Krallık'ın en büyük 11. futbol stadyumu konumundadır. Etihad, Manchester City maçlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, 2008 UEFA Kupası finali, İngiltere milli futbol maçları, rugby ligi maçları, boks maçları, İngiltere rugby birliği milli maçları ve müzik konserlerine de ev sahipliği yapmıştır.