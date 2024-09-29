Manchester City, sakatlanan Rodri’nin yerini doldurmak için Torino'nun genç yıldızı Samuele Ricci’yi kadrosuna katmak istiyor.

Manchester City, Arsenal karşısında sakatlanan İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin yerine Serie A ekiplerinden Torino'nun orta saha oyuncusu Samuele Ricci’yi transfer etmeyi planlıyor. The Guardian’a göre, Pep Guardiola, Rodri’nin çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından Ocak transfer döneminde takıma yeni bir takviye yapmak zorunda kaldı.

Rodri’nin yokluğu, Manchester City'nin Newcastle United ile 1-1 berabere kaldığı maçta da hissedildi.

İtalyan milli takımı oyuncusu olan ve geçtiğimiz ay 23 yaşına giren Ricci, Luciano Spalletti’nin yönetimindeki yeni italya Milli Takımı döneminde kilit bir rol üstleniyor.

EURO 2024 kadrosuna son anda dahil edilmese de, Ricci, Fransa'ya karşı alınan 3-1'lik Uluslar Ligi galibiyetinde önemli bir performans sergiledi.

Kimmich'ten sonra en iyisi

Torino, 2022 yılında Empoli'den Ricci’yi 9.5 milyon euro artı bonuslarla transfer etti ve anlaşma gereği Empoli, oyuncunun gelecekteki transfer ücretinin yüzde 10’unu alacak. Ricci, topu koruma yeteneğiyle Avrupa'nın en iyi isimlerinden biri olarak öne çıkıyor; bu alanda Bayern Münih ve Almanya’nın tecrübeli oyuncusu Joshua Kimmich’in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Milan ve Napoli’nin yaz aylarında Ricci’yi transfer etmeye çalışması, genç yeteneğin fiyatının 35 milyon euro seviyesine çıkmasına neden oldu. Guardiola’nın dikkatini çeken Ricci, City'nin orta sahasına derinlik kazandırabilecek potansiyel bir isim olarak değerlendiriliyor.