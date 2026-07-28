Manchester City, Rodri'nin sırt ameliyatı geçirdiğini açıkladı

Manchester City kulübü, bugün salı günü, Rodri'nin sırt bölgesinden başarılı ve basit bir cerrahi operasyon geçirdiğini doğruladı.

City, resmi sitesinde yayımladığı açıklamada, orta saha oyuncusunun bir süredir bazı rahatsızlıklar yaşadığını, ancak artık sorunu gidermek için cerrahi bir işlem geçirdiğini ve kısa bir rehabilitasyon sürecine başlayacağını belirtti.

City, kulübün Rodri'nin rehabilitasyon programına ilişkin güncellemeleri resmi site üzerinden paylaşmaya devam edeceğini vurgularken, İspanyol yıldızın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını açıklamadı.

Hatırlatmak gerekirse, Rodri son dönemde bu yaz açılan transfer döneminde Real Madrid ve Barcelona'ya transfer olmakla ilişkilendiriliyordu.

Rodri'nin Manchester City ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor; dolayısıyla önümüzdeki ocak ayından itibaren herhangi bir kulüple ücretsiz olarak imza atabilecek durumda.



