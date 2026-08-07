Manchester City, Rodri için milyonlarca euroluk teklif aldı

FC Barcelona, Rodri için yaklaşık 45 milyon euroluk bir teklif sundu. Bunu Ben Jacobs duyurdu. Ancak Manchester City, orta saha oyuncusu için çok daha fazla para almak istiyor ve teklifi reddetti.

Jacobs’a göre Manchester City, Etihad Stadyumu’ndaki sözleşmesi 2027’nin ortasına kadar devam eden Rodri için yaklaşık 75 milyon euro gelir elde etmeyi umuyor. Dolayısıyla şu anda Barcelona’nın teklifiyle Manchester City’nin bonservis beklentisi arasında hâlâ ciddi bir fark var.

Buna rağmen Barcelona, elinin güçlü olduğunu düşünüyor. Jacobs, “Barcelona yeni bir teklifle geri dönecek ve iyimserliğini koruyor” diye yazdı.

Madrid doğumlu Rodri, uzun süre Real Madrid’e gitmeye açıktı. Ancak ilgi uzun süre karşılıklı olmadı, bunun üzerine sabrını kaybetti ve Barcelona’ya açık hâle geldi.

Son adı geçen kulüp, süreci hızlandırma kararı aldı. Perşembe günü transfer uzmanı Matteo Moretto, Katalan ekibinin 30 yaşındaki dünya şampiyonuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Rodri, geçen yaz İspanya’yı kaptan olarak dünya şampiyonluğuna taşıdı. La Roja’daki takım arkadaşlarından bazıları, Rodri’yi bir sonraki adım için Spotify Camp Nou’yu seçmeye ikna etmeye yardımcı oldu.

Fabrizio Romano ise perşembe günü Barcelona’nın Real Madrid cephesinden gelebilecek bir hamleye karşı temkinli kalmayı sürdürdüğünü ekledi. Eflatun-Beyazlılar, son haftalarda daha çok RB Leipzig forveti Yan Diomandé’yi kadrosuna katmaya odaklanmıştı.

Rodri, Atlético Madrid altyapısından yetişti ancak çıkışını Villarreal’de yaptı. 2018’de Atleti’ye geri döndü, ardından 2019’da Manchester City’ye satıldı ve burada mutlak dünya klasında bir orta saha oyuncusuna dönüştü.