Manchester City, savunma oyuncusunun sözleşmesini beş yıl daha uzattığını açıklayarak Real Madrid'in transfer piyasasındaki hedeflerine ağır bir darbe vurdu. Oyuncu, Etihad Stadyumu'ndaki kariyerini 2031 yazına kadar sürdürecek. Bu adım, İngiliz kulübünün en dikkat çekici savunmacılarından birine sıkı sıkıya sahip çıktığını gösteriyor.

Hırvat Josko Gvardiol'ün adı, son haftalarda Real Madrid'e transfer olma ihtimaliyle güçlü biçimde anılıyordu. İspanyol "AS" gazetesi, oyuncunun teknik nitelikleri ve savunma becerilerini çok beğenen Kraliyet kulübüne teklif edildiğini ortaya koymuştu. Ancak Manchester City, Hırvat yıldızının sözleşmesini yenileyerek tartışmayı hızla noktaladı.

Manchester City, Josko Gvardiol ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Böylece oyuncu 2031 yazına kadar kulübe bağlı kalacak.

Hırvat savunmacı, 2023 yazında Leipzig'den City'ye katıldığından bu yana, istikrarlı performansları ve savunma hattında birden fazla mevkide görev alabilme yeteneği sayesinde Avrupa futbolunun en iyi defans oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirdi.

24 yaşındaki Gvardiol, stoper mevkisinde iyi oynamasının yanı sıra sol bek pozisyonundaki üstün yetenekleriyle de öne çıkıyor. Bu mevkide sergilediği dikkat çekici performanslar, onu takım kadrosunun en önemli isimlerinden biri haline getirdi.

Gvardiol, Manchester City forması altında bugüne kadar 122 maça çıktı ve bu süreçte 13 gol kaydetti. Bu rakamlar, savunmadaki görevlerinin yanı sıra hücuma yaptığı katkıları da yansıtıyor.

Takımdaki süresi boyunca altı büyük kupanın kazanılmasına katkıda bulundu. Bunlar; Premier Lig, FA Cup, İngiltere Lig Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Community Shield.

Ayrıca Hırvatistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 52 uluslararası maçta forma giydi ve Hırvatistan'ın Dünya Kupası finalleri kadrosunda yer aldı.

Sözleşmeyi kabul etmekte tereddüt etmedim

Gvardiol, yeni sözleşmesini imzalamaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, isteğinin daha ilk andan itibaren net olduğunu vurguladı.

Hırvat savunmacı şunları söyledi: "Manchester City'nin sözleşmemi yenilemek istediğini öğrendiğim anda, bunun tam olarak istediğim şey olduğunu hemen anladım. City taraftarı ilk günden beri bana harika davrandı, ayrıca kulüp oyunculara her şeyi sağlıyor. Burası bir futbolcunun bulunabileceği en iyi yer."

Sözlerine şöyle devam etti: "Son üç yılda çok fazla sevgi ve saygı gördüm, bunu çok takdir ediyorum ve asla olağan bir şey olarak görmüyorum. Buradaki oyuncular inanılmaz; genç ve potansiyeli yüksek, dünya standartlarında bir grup. Önümüzdeki yıllarda büyük başarılara imza atacağımıza gerçekten inanıyorum."

Manchester City'nin futbol direktörü Hugo Viana ise kulübün, takım içindeki büyük değeri göz önünde bulundurarak Hırvat savunmacının geleceğini güvence altına almaya özen gösterdiğini belirtti.

Viana şunları söyledi: "Josko, kulübün kendisine büyük inanç duyduğu bir oyuncu. Yüksek profesyonelliğe sahip genç bir isim ve halihazırda dünyanın en iyi savunmacılarından biri. Manchester City en iyi yeteneklerini elinde tutmaya kararlı, bu nedenle bu yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmaktan son derece mutluyuz."

Manchester City'nin futbol direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Josko, savunmacılarda aradığımız her şeyi kendinde barındırıyor; birden fazla mevkide oynayabiliyor, hız ve güce sahip, ayrıca hücuma da dikkat çekici bir katkı sunuyor. O, sıra dışı bir oyuncu."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Teknik yeteneklerinin yanı sıra Josko, harika bir kişiliğe ve onu her zaman elindeki en iyiyi ortaya koymaya iten profesyonel bir zihniyete sahip; bu da kulübün vizyonuyla tamamen örtüşüyor. Bu yeni sözleşmeyi imzaladığı için onu tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda tüm potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz."