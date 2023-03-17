25 yaşındaki oyuncu, gösterdiği etkili performansla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor.

NE OLDU? Kaoru Mitoma, bu sezon "Martılar" için harika bir keşif olarak ortaya çıktı ve kendisini izleyenleri, yeteneğine hayran bıraktı.

2022-23 sezonunun başında Belçika ekibi Union SG'de bir yıllık kiralık macerasından döndüğünden beri Mitoma, Liverpool ve Arsenal maçları da dahil olmak üzere oynadığı 26 maçta 14 gole katkı sağladı.

BÜYÜK RESİM: Bu performansı, Roberto De Zerbi'nin Avrupa'daki ilerleyişine yardımcı olurken, aynı zamanda Japon kanat oyuncusuna Avrupa çapında birçok hayran kazandırdı.

90min, Ocak ayında Arsenal'in, Mitoma'nın Brighton takım arkadaşı Leandro Trossard için harekete geçmeden önce oyuncuyu takip ettiğini kulübüne bildirdi.

Ancak TEAMtalk, Manchester City ve Real Madrid gibi dünya devlerinin de oyuncuyu takip ettiğini aktardı ve Alman devi Bayern Münih'in de pusuda olduğunu yazdı.

VE DAHA FAZLASI: Japon oyuncuya gösterilen ilgiden son derece memnun olan Brighton, Mitoma için yüklü bir bonservis ücreti talep edecek.

Mevcut sözleşmesi 2025'e kadar sürecek oyuncusunun performansını sürdürmesini isteyen Martılar, Japon futbolcusunu kulübün en çok kazananı yapacaklar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

Getty Images

BİLİYOR MUSUN? Mitoma, bu sezon Liverpool'a karşı toplam 10 dripling yaptı ve değerini katlamayı başardı.

MİTOMA İÇİN SIRADA NE VAR? Japon yıldız, Cumartesi günü FA Cup çeyrek finallerinde Grimsby Town'u ağırlayacakları maçta Brighton için sahada olacak.