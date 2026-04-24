Manchester City, Pep Guardiola'nın yerine geçecek adayı belirlemiş durumda

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun cuma günü bildirdiğine göre, İspanyol teknik direktör Guardiola'nın Manchester City'den ayrılması durumunda Enzo Maresca, onun yerine geçecek en güçlü aday olmaya devam ediyor.

Bu söylentinin ortaya çıkması ilk kez olmuyor. Geçen yılın sonunda da, o zamanlar Chelsea'nin başında olan Maresca'ya ilgi olduğu konuşuluyordu. Kısa bir süre sonra Londra ekibi tarafından kovuldu.

O dönem ayrılmasının nedeni, teknik direktör ile yönetim arasında yaşanan gerginliklerdi. Görevden alınmasının ardından yerine Liam Rosenior geçti, ancak o da Londra'dan ayrıldı. Rosenior sadece 23 maçta takımın başında kaldı.

Maresca daha önce The Citizens'ta yardımcı antrenör ve genç takım antrenörü olarak görev yapmıştı. İtalyan teknik adam The Blues ile sözleşme imzalamadan önce bir sezon Leicester City'nin başında yer almıştı. Bu görevi sırasında Championship şampiyonu olmuştu. Şimdi, birkaç yıl sonra, 2015/16 sezonunun Premier League şampiyonu İngiltere'nin üçüncü ligine düştü.

Manchester City'nin yanı sıra, Maresca'yı kadrosuna katmak isteyen birkaç İtalyan kulübü daha var. Ancak Romano, bu kulüplerin hangileri olduğunu belirtmiyor. Maresca daha önce de memleketinde çalışmıştı. 2021/22 sezonunda Parma'nın başında yer almıştı.

Sözleşmesi 2027 yazına kadar süren Guardiola'nın, sezon sonunda Premier League'in şu anki liderinden ayrılacağına dair söylentiler giderek artıyor. 55 yaşındaki İspanyol, 2016/17 sezonundan beri takımın başında ve Etihad Stadyumu'nda birçok başarıya imza attı.

Eski FC Barcelona oyuncusu, kariyeri boyunca bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış ve altı kez İngiltere şampiyonu olmuştur. Bu sezon da Manchester City, Arsenal ile çok çekişmeli bir mücadeleye girmiş olsa da, yine şampiyonluk yarışında söz sahibi olmaya aday görünüyor.