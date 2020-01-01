Transfer

Manchester City, Partizan'dan Filip Stevanovic'i transfer etti

Son güncelleme
Yorum()
Filip Stevanovic/Manchester City composite
Getty/Goal
Partizan forması giyen Stevanovic devre arasında Manchester City'nin yolunu tutacak.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Sırbistan'ın Partizan takımından kanat oyuncusu Filip Stevanovic'i kadrosuna kattı.

Partizan Kulübü, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Stevanovic'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın ara transfer döneminde resmiyet kazanacağını duyurdu.

Sırbistan basınında Manchester City'nin transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Altyapısından yetiştiği ve 2018'de A takıma yükseldiği Partizan'da 54 maça çıkan Stevanovic, 12 gol kaydetti.

    Kapat