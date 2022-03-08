Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne, ezeli rakipleri Manchester United’ı farklı bir şekilde mağlup ettikleri maçın ardından Kırmızı Şeytanları savundu.

City’nin yıldızı, pazar günü oynadıkları derbi maçının ardından United’a yapılan eleştirilerin çok sert olduğunu düşünüyor.

Kırmızı Şeytanlar, City’e 4-1 yenildikleri maçtan sonra özellikle eski oyuncuları Gary Neville ve Roy Keane tarafından "rezalet" olarak nitelendirildiler ve maça adeta havlu attıklarını söylediler.

Ancak De Bruyne, takımının belirleyici zaferinin Ralf Rangnick'in agresif taktiklerinin üstesinden geldiğine inanıyor.

Belçikalı yıldız, City'nin oyununa karşılık vermenin çok zor olduğunun altını çiziyor.

Ne söylendi?

De Bruyne gazetecilere verdiği demeçte, “Baskın bir oyun tarzımız var. Sahada ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz.

"United’ın pes ettiğini söylemek yanlış olur, çünkü bize karşı oynamak çok zor.

“Bu yüzden, onlar pes etmiş gibi görünebilirler.

"Takım olarak 90 dakika boyunca oyun şeklimizi sürdürmeyi bazen başaramıyoruz.

"İlk yarı bizim için biraz daha zordu, normalde olduğundan daha fazla baskı yaptılar ama ikinci yarıda olmamız gereken takıma yeniden büründük.

"Son 10 dakikayı izlediğimde biraz oyunun dışında kalmışlar gibi hissettim. Bu yüzden boşluklar biraz büyüdü.

“Vazgeçtiklerini söyleyemem, bunu söylemek zor" dedi.

United kendisini savundu

Rangnick ve orta saha oyuncusu Scott McTominay, Manchester United'ın pes ettiğine inanmadıklarını söyledi.

Kırmızı Şeytanların Alman menajeri, ”Dürüst olmak gerekirse, mücadele etmedikleri izlenimine hiçbir şekilde kapılmadım.

“Topa sahip olmayı en iyi bilen takıma karşı 3-1 geride olduğunuzda, City gibi bir ekibe karşı işler daha da zorlaşıyor” dedi.

McTominay ise şunları ekledi: "Benim bakış açıma göre, sahada olanlara şahit olmak çok zordu.

“Ancak, eğer insanlar böyle diyorsa öyle olsun. Hepsinin kendi fikirlerine saygım var.

“İnsanların bu şekilde düşünmesi beni inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğratıyor."

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