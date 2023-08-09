NE OLDU? Ousmane Dembele kulüpten ayrılmaya yakınken, Barcelona transfer pazarında hücum oyuncuları konusunda seçenekler arıyor.
Öncelikleri Bernardo Silva olacak, ama Manchester City yıldız oyuncusunu satmak istemiyor. Katalan devi, Joao Felix'in de aralarında olduğu başka yıldızlara bakmak zorunda kalabilir.
BÜYÜK RESİM: Menajer Xavi, Atletico Madrid'in forveti için bir transfer hamlesini reddetse de Felix yine de bir Barcelona oyuncusu olabilir.
Atletico, şimdilik yüksek bir ücret talep edecek, ancak oyuncu transfer hamlesini transfer pazarının sonuna kadar ertelemeyi başarırsa Atletico Madrid, yıldızının yüksek maaşından kurtulmak için onu daha makul bir ücrete satabilir.
Mundo Deportivo'ya göre; bu durumda Barcelona devreye girip oyuncuyla sözleşme imzalayabilir. Böylece Barça'nın Portekizli oyuncu için pusuda beklediği aktarılıyor.
VE DAHA FAZLASI: Barcelona,
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BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Katalan devi, 13 Ağustos'ta Getafe'ye karşı La Liga mücadelesinden Salı günü Joan Gamper Trophy'de Tottenham ile karşılaştı ve Premier Lig ekibini 4-2 mağlup etti.