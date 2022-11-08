Gelişmeye devam eden İngiliz yıldız, Iniesta'yla kıyaslanmak için henüz hazır değil.

NE OLDU? İngiltere'nin uluslararası oyun kurucusu, Etihad Stadyumu'ndaki ünlü bir akademi sisteminden çıkıp üst düzey bir aşamaya geçtiğinden beri, Dünya Kupası kazanan bir orta saha oyuncusuyla kıyaslanıyor.

Foden artık Premier Lig şampiyonu ve 'Three Lions' düzeninin ayrılmaz bir parçası ancak 22 yaşındaki oyuncu, kendisini bir efsaneye benzer bir yetenek grubuna yerleştirme konusunda isteksiz.

NELER SÖYLEDİLER: Foden, Esquire'a City taraftarlarının hayran olduğu 'Iniesta' lakabından bahsetti: "Bu güzel bir iltifat, ama nedenini bilmiyorum.

"O [Andres Iniesta] çok iyiydi. Şu anda, bu tür bir karşılaştırmanın yapılmasını istemiyorum."

BÜYÜK RESİM: Foden şu anda kendisini Iniesta'nın 2010'da İspanya ile birlikte tattığı Dünya Kupası zaferine hazırlıyor ve onu Avrupa Şampiyonası finalinden mahrum bırakan hayal kırıklığını anımsıyor.

"2020 finali... Antrenmandan yeni geliyordum ve biri bana bir top verdi ve ben aptalca bir vuruş yaptım.

"Ayağımın üst kısmında bir çatlak hissettim ve yürüyemedim. Tüm dünya finalden bahsediyordu ve işte muhtemelen hayatımın en büyük maçından hemen önce sakatlandım."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya karşı oynadığı finali kaçırmasına rağmen Foden, kulüp ve ülkesi için yıldız olmaya devam ediyor.

Ve Southgate'in Dünya Kupası için son 26 kişilik kadrosunu belirlemesinden önce 2022-23'te City adına yedi gol ve üç asistlik katkı yaptı. Katar'daki finale hazır gibi görünüyor.