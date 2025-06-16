Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'ın Fenerbahçe'den isteği belli oldu!

Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker'ın transfer için Fenerbahçe'den talebi belli oldu.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de sağ bek için gündeme gelen isimlerden biri Kyle Walker olurken sarı lacivertlilere İngiltere'den iyi haber geldi.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ilk yıldız transferini Kyle Walker'la yapmayı hedeflerken Mourinho da transfere sıcak bakıyor.

2 yıllık sözleşme istedi

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Walker'a teklifini iletirken 35 yaşındaki İngiliz oyuncu 2 yıllık sözleşme istedi.

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Kyle Walker, Fenerbahçe ile anlaşırsa 1 yıllık sözleşmesi bulunan Manchester City ile fesih görüşmelerine başlayacak.

Geçen sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren Walker'a Guardiola da planları arasında yer almadığını iletti.

Mourinho ile çalışmaya sıcak bakıyor

İngiliz sağ bek, geçen sezon İtalya Serie A kulübü AC Milan'da forma giymişti.

Kyle Walker'ın, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.