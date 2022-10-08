Belçikalı yıldızın United formasına verdiği tepki, herkesi şaşkına çevirdi.

Kevin de Bruyne, ezeli rakipleri Manchester United formasının kendisine uzatılmasının ardından inanılmaz bir tepki verdi.

Belçikalı yıldız, kendisine bir United forması verildiğinde şok oldu ve işte o anda kendisinden hiç beklenmeyen bir tepki vererek formayı hemen yakıp yakamayacağını sordu.

Daha sonra Bruyne, 17 numara ve adı olan formayı gördüğünde kahkahalara boğuldu.

Bu klip, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada viral haline geldiğinde taraftarlardan birçok yanıt aldı.

Ne oldu?

Belçika kanalı Play Sports'ta Mid Mid podcast'ten bir forma hediye edildikten sonra De Bruyne, City'nin en büyük rakibinin formasını görünce kısa bir süre şaşkınlığa uğradı.

31 yaşındaki oyuncu önce kısa bir süreliğine şok oldu ve "Bu formayı şimdi yakayım mı?" diye sordu.

Oyuncunun verdiği bu tepki kısa süreli bir şaşkınlık yaratsa da kahkahalar havada uçuştu.

Bruyne'nin, United formasına verdiği bu tepki özellikle sosyal medya üzerinden dikkat çekti.

City, pazar günü Etihad'da 6-3'lük bir galibiyetle Premier Lig'de United'ı adeta parçaladı ve bu olay o dev maçın kısa bir süre sonrasında yaşandı.

De Bruyne, United'a karşı iyi bir performans sergileyerek Erling Haaland'a iki asist yaptı ve mücadelenin dikkat çeken isimlerinden birisi oldu.

Belçikalı oyuncu, 2015 yılında katıldığı City ile tarih yazdı ve şimdiden Etihad'da bir efsane olarak adlandırılıyor.

Steven Gerrard'dan 287 maç daha az oynamasına rağmen Bruyne, yaptığı 95 asistle Liverpool efsanesiyle Premier Lig'deki asist sayısını eşitledi.