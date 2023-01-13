Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Manchester United açıklamasıyla tepki çekti

Manchester City'nin orta sahası İlkay Gündoğan, Manchester United'ı "yılların en güçlüsü" bulduğu için eleştirildi.

Gündoğan, Ten Hag'ın ekibini güçlü buluyor

Manchester United taraftarları, City'nin yıldızının dalga geçtiğini düşünüyor

ManU ile City, Premier Lig'de karşı karşıya gelecek

NE OLDU? Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda Southampton'a 2-0 kaybetti. Mağlubiyetin ardından konuşan İlkay Gündoğan, Premier Lig'de oynayacakları Manchester United maçını değerlendirdi. Ancak Kırmızı Şeytanların taraftarları, Gündoğan'ı samimi bulmayınca eleştirdi.

NE SÖYLENDİ? İlkay Gündoğan, Manchester United maçı hakkında Sky Sports'a şunları söyledi: "Böyle büyük bir maçtan önce kaybetmek asla kolay değildir. Old Trafford'a gidiyoruz, orada iyi işler çıkarttığımızı biliyoruz. Bir başka gerçek ise bu Manchester United hiç olmadığı kadar güçlü. Kendilerine güveniyorlar, harika futbol oynuyorlar, bugünkü maçtan daha iyi bir performansa ihtiyacımız olacak"

GÜNDOĞAN'IN SÖZLERİ NEDEN TEPKİ GÖRDÜ? Bazı taraftarlar, Gündoğan'ın "Manchester United'ın güçlü olduğunu" söylerken güldüğünü düşünüyor. Manchester City'nin yıldızını samimi bulmayan taraftarlar, bunun derbi öncesi bir "akıl oyunu" olduğunu iddia ediyor. Manchester United taraftarları, İlkay Gündoğan'ı sosyal medyada, "Bütün röportaj boyunca gülmesi sinir bozucu" diyerek eleştirdi.

SIRADA NE VAR? Manchester City ile Manchester United, 14 Ocak'ta Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.