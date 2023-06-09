Premier Lig devi Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, dev finalin ardından imzayı atıyor.

Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan'ın çok yakın bir zamanda yeni takımı belli oluyor. İlkay, dev finalin ardından yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Ne konuşuluyor?

Son dönemde performansını gözle görülür bir şekilde artıran İlkay, Manchester City'nin hem Premier Lig hem de FA Cup'taki şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. 32 yaşındaki oyuncunun, gösterdiği üstün performansın ardından City'nin yöneticileri harekete geçti ve tecrübeli oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmak için baskı yaptığı aktarıldı. Cityli taraftarlar da İlkay Gündoğan'ın takımda kalmasını istiyor.

Barcelona devrede

İlkay Gündoğan, Barcelona'nın Lionel Messi'yi transfer edememesinin arıdndan İspanyol devinin bir numaralı transfer hedefi haline geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, Şampiyonlar Ligi finalinin hemen ardından tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalayacak. İspanyol devi, İlkay Gündoğan'ı bonservissiz olarak kadrosuna katacak ve ekonomik olarak da bu transferden kârlı çıkacak.

Erden Timur istiyordu

Manchester City ile İngiltere'de şampiyon olan ve bir gün Galatasaray forması giymek istediğini söyleyen İlkay Gündoğan'ı listesine alan Erden Timur'un en büyük hayali 32 yaşındaki futbolcuya imza attırmak. Bu doğrultuda ilk temas yapılırken diğer yıldızlar için de çalışmalar sürüyor. PSG'den Leandro Paredes ve Inter'den Stefan de Vrij için de düğmeye basan Cim Bom, Liverpool'la sözleşmesi sona erecek olan Naby Keita ve Roberto Firmino için de transfer yarışında