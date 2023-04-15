İngiltere'den ayrılması gündemde olan tecrübeli futbolcunun geleceği belirsiz...

NE OLDU? İlkay Gündoğan'ın menajeri olan amcası İlhan Gündoğan, Manchester Cityli futbolcunun gelecek sezon Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki söylentilere açıklık getirdi.

Oyuncusu ve yeğeninin şu anda Manchester City ile şampiyonluklar kazanmaya odaklandığını ve herhangi bir kulüple anlaşmaları olmadığını öne sürdü.

NE DEDİLER: Gündoğan'ın amcası AS'a yaptığı açıklamada, "Haftalardır ortaya çıkan bazı spekülasyonlarla ilgili haberler nereden geliyor hayretler içerisindeyim!

"Hala hiçbir kulüple anlaşmamız yok. Önümüzdeki yıllarda nerede oynayacağına henüz karar verilmedi.

"İlkay, Manchester City kaptanı olarak bu sezon hâlâ üç büyük kupa kazanabilir. Şu anda odaklandığı tek şey bu" diyerek tüm konsantrasyonlarının şimdilik City'de olduğunu açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Gündoğan'ın City ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulüp, yıldız futbolcusuna kısa vadeli bir sözleşme önermeyi düşünüyor.

Ancak İlkay, şu ana kadar bu teklife tam anlamıyla sıcak bakmadığını gösterdi.

Eşi Sara Arfaoui'nin de İngiltere'de yaşamaktan sıkıldığı ve gelecek sezon başka bir ülkeye taşınmak istediği bildirildi.

Manchester City şu anda üç kupa hedefiyle ilerleyişini tüm hızıyla sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında, Bayern Münih'e karşı 3-0 gibi farklı bir skorla kazandılar.

Ayrıca, FA Cup'ta yarı finale yükseldiler ve Premier Lig lideri Arsenal'ın altı puan gerisinde bulunuyorlar.

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İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN SIRADA NE VAR? Orta saha oyuncusunun şimdilik geleceği belirsiz olsa da bir sonraki sezon Barcelona'da oynama ihtimali yüksek görünüyor.