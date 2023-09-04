Norveçli yıldız Haaland, ülkesindeki çocukları çok sevindirecek bir harekete imzasını attı.

İngiliz ekibiyle geçtiğimiz yıla damga vuran ve kazanmadık kupa bırakmayan Haaland'dan ülkesindeki çocuklara büyük bir jest geldi.

Norveçli yıldız; neden büyük bir yıldız olduğunu, yaptığı anlamlı hareketle bir kez daha gösterdi.

NE OLDU? Manchester City yıldızı şahsen törende bulunamadı ancak hediye paketleri, forvetin büyüdüğü yer olan Norveç'teki Time belediyesindeki tüm futbol kulüplerine dağıtıldı.

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Her çocuğa bir futbol topu, tişört, şort, futbol çantası ve Haaland'ın desteklediği ve yatırım yaptığı bir marka olan Aquafigure içecek şişesi verildi. Her paketin değeri 1500 NOK (111 £) değerindeydi.

BÜYÜK RESİM: Norveçli yıldız, geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor ve hafta sonu Fulham'a karşı yaptığı hat-trick de dahil olmak üzere dört Premier Lig maçında altı gol kaydetti.

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ERLING HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? 23 yaşındaki forvet, 7 Eylül'de Ürdün ile hazırlık maçında Norveç Milli Takımı'nda olacak ve ardından 12 Eylül'de Euro 2024 eleme maçında Gürcistan ile oynayacakları maçta da görev yapacak.