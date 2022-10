Manchester City'nin yıldızı Grealish, İspanyolca öğrenip DJ olmak istiyor

Jack Grealish, İspanyolca konuşmayı öğrendiğini ve futbol dışında hobiler ararken DJ olmaya odaklandığını itiraf etti.

Futboldan uzak ilgi alanları arıyor

İspanyolca konuşmayı öğrenmek istiyor

DJ'lik yapmayı öğrenmek için mücadele ediyor

NE OLDU? Premier Lig futbolcuları genellikle ellerinde bolca boş zaman bulurlar ve zaman çizelgelerindeki boşlukları dolduracak bir şeyler bulmak zor olabilir. Biraz düşündükten sonra Grealish, Manchester City ve İngiltere'den uzakta pek bir hayatı olmadığını fark etti ve bunu düzeltmek için birkaç yeni hobi edindi.

NE SÖYLEDİ? BT Sport'un 'Around the Block' programında Josh Denzel ile konuşurken şunları söyledi: “Şu anda aslında DJ'liği öğrenmeye çalışıyorum. DJ Grealo! Berbat biriyim ama her şey zaman alır, değil mi? Ben de İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum.

"Ne olduğunu biliyor musun? Futbol dışında bir şeyler öğrenmek, bir hobim falan olsun istiyorum. Televizyonda birkaç şey izliyorum ama düşününce 'Aslında yapmıyorum' dedim. Futbol dışında pek çok şey var. Bu yüzden bazı şeyler yapmayı öğrenmek istiyorum."

BÜYÜK RESİM: Büyük olasılıkla gelecekte La Liga'da oynama hırsı varsa, İspanyolca öğrenmek Grealish'e yardımcı olacaktır. Eğer bu rüyalar arasında Barcelona veya İbiza'daki Port Olimpic gibi bir yerin barlarında ve gece kulüplerinde çalma arzusu varsa, DJ becerilerini geliştirmek de yardımcı olabilir!

GREALISH İÇİN SIRADA NE VAR? Programının ne kadar yoğun olduğu göz önüne alındığında, bu iki hobi için zaman bulabilmesi bile şaşırtıcı. Kasım ortasındaki Dünya Kupası için İngiltere ile Katar'a seyahat etmeden önce City ile 11 maçı daha var.