NE OLUYOR? Haaland, mayıs ayında Manchester City ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve anlaşmada çeşitli maddeler yer alıyor.

Bu sözleşmedeki en merak edilen konu, Real Madrid'in oyuncuyla yaptığı anlaşma gereği özel bir madde olduğuydu.

Ancak GOAL, böyle bir madde olmadığını öğrendi.

Ayrıca Madrid'in Haaland'ı diğer kulüplerden daha az paraya transfer edebileceğine dair özel bir madde de yok.

BÜYÜK RESİM: Haaland, Dortmund'dan imza attıktan sonra City'de anında bir etki yarattı ve sadece sekiz Premier Lig maçında 14 gol attı.

Sözleşmesindeki bir maddenin Real Madrid'in 2024'te Norveçli yıldızı 200 milyon Euro'ya alabileceği yönünde iddialar vardı.

Haaland'ın babası City'nin eski orta saha oyuncusu Alf Inge, Real Madrid'in kendisi için bir seçenek olduğunu belirterek İspanyol devine göz kırpmıştı.

VE DAHA FAZLASI: City, Borussia Dortmund'a Haaland için 60 milyon € (52 milyon £/59 milyon $) ödedi ve forvetle beş yıllık sözleşme imzaladı.

Haaland, sezon başına net 20 milyon € (17 milyon £/19 milyon $) maaş ve ayrıca bonuslar alıyor. Norveçli yıldız, Etihad'daki beş yılı boyunca brüt 200 milyon Euro kazanacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE: