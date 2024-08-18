Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Guardiola'nın daha fazla oyuna dahil olma talebini sorguluyor

Erling Haaland, Chelsea karşısında attığı golün ardından Guardiola'nın oyununa daha fazla dahil olma talebini sorguladı.

Manchester City'nin yıldız forveti Erling Haaland, Chelsea karşısında Premier Lig'in 2024-2025 sezonundakii ilk golünü attıktan sonra, menajeri Pep Guardiola'nın kendisinden daha fazla oyuna dahil olmasını istemesi hakkında düşündüğünü belirtti.

Haaland, City'nin Stamford Bridge'de 2-0 kazandığı maçta, takımının ilk golünü kaydederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Norveçli golcü, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, Guardiola'nın sürekli olarak kendisinden daha fazla oyuna katılmasını istediğini dile getirdi. Ancak Haaland, özellikle bu tür maçlarda ne kadar daha fazla dahil olması gerektiğini sorguladığını ifade etti.

Maç sonrası Sky Sports'a konuşan Haaland, "Üç puan, mükemmel bir başlangıç. Hazırlık dönemi geçirseniz de geçirmeseniz de ilk maçlar her zaman zordur. Uzun bir hazırlık dönemi geçirdim ama kendimi mükemmel hissetmiyorum, henüz en iyi durumda değilim. Bu galibiyeti almak güzeldi," dedi.

Milyon dolarlık soru

Haaland ayrıca, "Pep bana sürekli olarak oyuna daha fazla katılmam gerektiğini söylüyor. Ama bu tür maçlarda daha fazla dahil olmam gerekiyor mu? Bu, milyon dolarlık soru. Daha fazla asist yapmak ve daha iyi bir oyuncu olmak istiyorum," diye ekledi.

Norveçli yıldız, Manchester City formasıyla çıktığı 100 maçta 91 gol attı ve toplamda 106 gol katkısı sağladı. Guardiola'nın, Haaland gol atmaya devam ettiği sürece mutlu olacağına şüphe yok. City, bir sonraki maçını Cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda yeni yükselen Ipswich'e karşı oynayacak.