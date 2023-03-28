Erling Haaland, RB Leipzig'e karşı beş gol attığı maçın ertes günü Rolls-Royce marka aracının içinde yasakları çiğnerken görüntülendi.

Haaland araba sürerken cep telefonu kullandı

Kanunları görmezden geldi

İngiltere'de para cezası alabilir

NE OLDU? The Sun'ın haberine göre, Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 7-0 mağlup ettikleri ve beş gol kaydettiği maçın ertesi günü kameralara yakalandı. Manchester City'nin yıldızı, Etihad Stadyumu yakınında 300 bin sterlin'lik (7 milyon lira) Rolls-Royce marka aracıyla seyir halindeydi. Ancak aynı zamanda telefon kullanıyordu. İngiltere'de araba kullanırken telefon kullanmak yasak ve 200 sterlin para cezası var.

The Sun

NE SÖYLENDİ? The Sun'da yer alan haberde, Erling Haaland'ın araba kulanırken kanunları göz önüne alması gerektiğine vurgu yapıldı.

SIRADA NE VAR? Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, kasık sakatlığı nedeniyle ülkesi Norveç'in EURO 2024 elemelerinde oynayacağı maçların kadrosundan çıkartıldı. Manchester City ile 1 Nisan'da Liverpool'a karşı oynamayı umacak.