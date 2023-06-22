Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva için karar zamanı yaklaşıyor.

NE OLDU? GOAL, Bernardo Silva'nın Barcelona, PSG ve Al-Hilal için bir transfer hedefi olduğunu anlıyor, ancak City ve Portekiz'in yıldızının Premier Lig'de kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

28 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında önümüzdeki yıllarda "yeni bir projeye" açık olduğunu söylemiş ve daha sonra geleceğini henüz bilmediğini itiraf etmişti.

Bernardo Silva'nın Manchester City ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

BÜYÜK RESİM: Silva, bu haftanın başlarında Al-Hilal'den bir teklif aldı ve Suudi Arabistan'a giderse, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve N'Golo Kante gibi futbolun süper yıldızlarına katılacak.

VE DAHA FAZLASI: GOAL, City'nin Silva'nın sözleşmesini uzatmak istediğini anlıyor, ancak Silva kararını henüz vermedi ve çok yakın bir zamanda durumunu netleştirecek.

Geçen sezon 55 maça çıkarak Pep Guardiola'nın prensi olan Portekizli yıldız, geleceği konusunda kendisine yöneltilen teklifleri ince eleyip sık dokuyor.

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SIRADA NE VAR? İlk olarak Silva, City'nin sezon öncesi kamp programı için Japonya'nın yolunu tutacak ve Yokohama F Marinos, Bayern Münih ve ardından Atletico Madrid ile oynayacakları maçlara hazırlanacak.