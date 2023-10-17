İki Premier Lig devi Arsenal ve Manchester City arasında oynanan mücadelenin sonunda tünele taşan bir kargaşa yaşanmıştı.

NE OLDU? Ekim ayının başında Emirates Stadyumu'nda Premier Lig'in iki dev takımı arasında müthiş bir maç oynandı ve Topçular mücadeleyi kazanmayı başardı.

Arsenal'in kutlamaları biraz uzadı ve son düdükten sonra öfke alevlendi, bu da oyuncular sahayı terk edip tünele doğru ilerlerken Walker ile Arsenal'in duran top antrenörü Jover arasında çatışmaya yol açtı.

Walker, daha önce 2019 ve 2021 yılları arasında Man City'de çalışmış olan Jover ile hararetli bir tartışmaya girmek için geri döndü ve Haaland da takım arkadaşına katıldı. Durum, her iki takımdan personelin müdahale etmesine neden oldu ve Arsenal'den Bukayo Saka, ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

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NE DEMİŞLER: Ortalık yatıştığında Walker, İngiltere'de uluslararası görevdeyken yaşanan tartışmaya yönelik şunları söyledi: "Kaybetmeyi sevmiyorum. Daha önceki birkaç maçta Man City'de çalışan Nico, onları yendiğimizde el sıkışmak istedim ve bubu kabul etmedi. Kaybettiğimizde ise gelip elimi sıkmak istedi ve ben de bunu yapmak istemedim tabii ki. Olay aslında bu kadar basit."

BÜYÜK RESİM: Ancak Walker, her iki tarafın da tepkilerinde aşırıya kaçtığını itiraf etti.

"İngiltere'ye odaklandım ama muhtemelen kesinlikle ona ulaşacağım. Bunun muhtemelen biraz fazla olduğunu söyleyeceğim. Bu, ulaştığım standartları ve yıllar içinde öğrendiklerimi gösteriyor; orada büyük bir maç var ve kaybetmek acı veriyor. Ama eğer kaybetmek acı vermiyorsa muhtemelen yanlış kulüpteyim diye düşünürdüm. Biz şampiyonluk adayıyız."

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SIRADA NE VAR? Walker, Salı akşamı İngiltere'nin Euro 2024 elemelerinde İtalya ile karşılaşacağı maçta sahaya çıkacak.