Manchester City, Liverpool'a 1-0 yenildikleri maçın ardından Anfield'dan ayrılırken takım otobüsünün saldırıya uğradığını iddia etti.

NELER OLDU? Manchester City, pazar akşamı Liverpool karşılaşmasından sonra takım otobüsünün saldırıya uğradığını iddia etti. Liverpool'un 1-0 galip geldiği karşılaşmanın sonrasında, Daily Mail'in haberine göre, personel ve oyuncular otobüsün ön camına bir şey çarptığını gördü ve çatlama sesi duydu.

NE OLMUŞTU? Nisan 2018'de Liverpool ve Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden önce Manchester City benzer bir saldırı yaşamıştı. Liverpool taraftarlarının şişeler, teneke kutuları gibi maddelerle otobüse saldırdığı bildirilmişti.

Saldırı sonucunda UEFA, taraftarların davranışları nedeniyle Liverpool'a 17.500 Euro para cezası vermişti.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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