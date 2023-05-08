Norveçli golcü Haaland, bu sezon gollerine devam ederken bonusları da toplayacak.

NE OLDU? Haaland, İngiltere'de rekorlar kırdığı bir sezon geçiriyor ve attığı gollerle Manchester City'nin şampiyonluk yürüyüşüne büyük bir katkı sunuyor.

TalkSPORT'a göre yıldız forvet, City bu sezon talip olduğu kupaları kazanırsa çok büyük bonuslar alacak.

Haaland, Premier Lig'i kazanmaları halinde 1 milyon £ (1.26 milyon $) Şampiyonlar Ligi'ni alırlarsa 1. 26 milyon Dolar ve FA Cup'ı da almaları halinde 350.000 £ (442.000 $) bonus elde edecek.

Ayrıca, Premier Lig'i gol kralı olarak tamamlayıp Altın Ayakkabı ödülüne de alırsa bonus miktarı artacak.

BÜYÜK RESİM: Haaland, Altın Ayakkabı'yı çok büyük ihtimalle alacak gibi görünüyor.

Yıldız forvet, West Ham'a karşı 35. golünü atarak Premier Lig'de Alan Shearer ve Andy Cole tarafından tutulan önceki rekoru kırdı.

Manchester City'nin golcüsü skor listelerinde zirvede ve en yakın rakibi Harry Kane'in dokuz gol önünde yer alıyor.

VE DAHA FAZLASI: 22 yaşındaki oyuncu, attığı goller ve gösterdiği üstün performans nedeniyle bu sezon 2023 Ballon d'Or'un da önemli favorilerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Haaland, Altın Top'u alırsa Manchester City'den 1 milyon Sterlin daha bonus kazanacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, Real Madrid ile Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek ve Haaland, gollerine devam etmenin planlarını yapıyor.