Parasının kıymetini daha iyi anlayan Fransız oyuncunun tecavüz davası sürüyor.

Dört kadına yönelik yedi taciz, bir tecavüz girişimi ve bir cinsel saldırı davasını reddeden 28 yaşındaki Mendy, tutuklu bulunmak üzere Chester Crown Mahkemesi'nde yargılanıyor.

2017 yılında Manchester City'de 28 milyon Sterlin'lik (Yaklaşık 588 milyon Lira) bir sözleşme imzalayan Benjamin Mendy, hapiste kaldığı süre boyunca günde 4 sterlin (84 Lira) kazanıyor ve bu süreçte, paranın değerini öğrendiğini belirtiyor.

Ne söylendi?

Daily Star'da yer alan habere göre, 7 Kasım pazartesi günü mahkemeye çıkan Mendy, jüriye hapiste geçirdiği süre için, "Hayatımda ilk kez futbol dışında bir iş yapmak zorunda kaldım.

"Her gün kantinde yemek yemek için sadece 4 Sterlin kazanıyorum. İlk defa gerçekten paramın kıymetini biliyorum.

"Daha önce sahip olduğum hayatta, sahip olmak istediğim her şeyi sadece satın alıyordum.

"Bu yüzden, burası bana paranın değerini de öğretti" dedi.

Hapishanede geçirdiği zamandan bahsederken şunları ekledi: "Aynı zamanda oraya gittiğim için üzgünüm, ama aynı zamanda hayata dair birçok şey öğrendim."

Mendy ayrıca mahkemeye, artık tek başına kalmayı istediğini de belirtti.

Dava nasıl ilerliyor?

Ayrıca, Mendy için genç kadınların bulunmasına yardım ettiği iddia edilen 41 yaşındaki Mendy'nin arkadaşı Louis Saha Matturie de yargılanıyor.

Saha Matturie, altı tecavüz ve üç cinsel saldırı suçlamasını reddediyor.

Daha önce Mendy, Prestbury'deki evinde meydana geldiği iddia edilen 19 yaşındaki bir kadının tecavüzünden aklanmıştı.

Saha Matturie ayrıca, aynı kadına karşı iki tecavüz ve bir cinsel saldırı suçundan da suçsuz bulundu.

Yargıç Stephen Everett, iddia makamının daha fazla kanıt sunmamasının ardından jüriye, iki sanığı resmi suçsuz kararları vererek bu suçlardan aklama emri verdi.

Mendy, 2017 yılının temmuz ayında 52 milyon Sterlin karşılığında Monaco'dan City'ye transfer oldu ve Fransa Milli Takımı'nda 10 maça çıkıp üç Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

Sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüri, ağustos ayı başında üç aydan fazla sürmesi beklenen dava için yemin etti. Duruşma devam ediyor.