Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, en sevdiği yemeği açıkladı: Kebap!

Erling Haaland, fast food yemeyi sevdiğini, ancak zindeliğini korumak için buna izin verilmediğini açıkladı.

Haaland'a en sevdiği yemek soruldu

City'nin yıldızı kebaba duyduğu aşkı ilan etti

Ancak yıldız forvetin fast food yemesine izin verilmiyor

NE OLDU? Manchester City yıldızı Haaland, Sky Sports için Gary Neville ile röportaj yaptı ve kendisine en sevdiği yemek soruldu. Haaland kebabı seçti ve itiraf etti: "Kesinlikle seviyorum, söylemeliyim. En iyi şeylerden biri ama asla yiyemiyorum. Bazen evde oturuyorum ve 'Oh, bu çok iyi olurdu' diyorum. '. Ama sonra buzdolabına gidip başka bir şey yapıyorum."

BÜYÜK RESİM: Haaland, Premier Lig'de 15, Şampiyonlar Ligi'nde ise beş gol atarak City kariyerine inanılmaz başladı ve bunu kalp ve karaciğer diyetine borçlu. “Mümkün olduğunca yerel olan kaliteli yemek yemenin en önemli şey olduğunu düşünüyorum” dedi. "İnsanlar etin senin için kötü olduğunu söylüyor, ama hangisi? McDonald's'tan aldığın et mi? Ya da şuradaki ot yiyen yerel inek mi? Ben kalp ve karaciğer yerim."

HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? Norveçli milli oyuncu, Pazar günü City'nin Premier Lig'de Liverpool'a konuk olacağı maçta gol sayısını geliştirmeye çalışacak.