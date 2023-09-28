Manchester City'nin mağlubiyeti Guardiola'yı üzmedi: "Fazlasıyla memnunuz"

- Newcastle, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti
- Guardiola'nın ekibi kupanın dışında kaldı
- Ama diğer üç kupadan fazlasıyla memnunlar
NE OLDU? Geçtiğimiz sezonu üç kupayla tamamlayan Manchester City'nin kupa sayısını dörde çıkarma hayallerini Newcastle suya düşürdü. İngiltere Lig Kupası mücadelesinde Guardiola'nın ekibini 1-0 mağlup eden Newcastle, onları kupanın dışına itti. İspanyol menajer yine de takımının performansından memnundu ve hedeflerine yeterince ulaştıklarının altını çizdi.
NE SÖYLENDİ? Maçtan sonra Sky Sports'a konuşan Guardiola, "Sizce hedef dört kupa mıydı? Üçünden fazlasıyla memnunuz." dedi.
DAHA FAZLASI: Ayrıca Guardiola sözlerine şunları ekledi: "İnanılmaz bir oyun oynadık. İkinci yarıda daha da güçlendiler ve daha agresif oynayıp golü buldular. Newcastle'ı tebrik ediyoruz."
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