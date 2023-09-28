Manchester City'nin mağlubiyeti Guardiola'yı üzmedi: "Fazlasıyla memnunuz"

Guardiola, Newcastle'a karşı kaybettikleri İngiltere Lig Kupası mücadelesinin ardından kazandıkları üç kupadan fazlasıyla memnun olduklarını söyledi.

Newcastle, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti

Guardiola'nın ekibi kupanın dışında kaldı

Ama diğer üç kupadan fazlasıyla memnunlar

NE OLDU? Geçtiğimiz sezonu üç kupayla tamamlayan Manchester City'nin kupa sayısını dörde çıkarma hayallerini Newcastle suya düşürdü. İngiltere Lig Kupası mücadelesinde Guardiola'nın ekibini 1-0 mağlup eden Newcastle, onları kupanın dışına itti. İspanyol menajer yine de takımının performansından memnundu ve hedeflerine yeterince ulaştıklarının altını çizdi.

NE SÖYLENDİ? Maçtan sonra Sky Sports'a konuşan Guardiola, "Sizce hedef dört kupa mıydı? Üçünden fazlasıyla memnunuz." dedi.

DAHA FAZLASI: Ayrıca Guardiola sözlerine şunları ekledi: "İnanılmaz bir oyun oynadık. İkinci yarıda daha da güçlendiler ve daha agresif oynayıp golü buldular. Newcastle'ı tebrik ediyoruz."

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