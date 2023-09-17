Manchester City'nin Kevin De Bruyne ile yeni sözleşme görüşmelerini neden ertelediği ortaya çıktı

Manchester City sözleşmesinin bitimine 18 ay kalan Kevin De Bruyne ile kontrat yenileme görüşmelerini erteledi.

City, De Bruyne ile henüz görüşmedi

Sözleşmesinin bitimine 18 ay var

Kas sakatlığıyla mücadele ediyor

NE OLDU? Daily Star'ın haberine göre, Manchester City sözleşmesinin bitimine 18 ay kalan Kevin De Bruyne ile kontrat yenileme görüşmelerini erteledi. İngiliz ekibi, Kevin De Bruyne'nin yaşadığı kas sakatlığından tamamen kurtulmasını bekliyor. Başarılı orta sahayla sözleşme yenileme görüşmeleri, yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle askıya alındı.

BÜYÜK RESİM: Manchester City yönetimi, Belçikalı futbolcunun toparlanmasını beklemeye hazır. Ancak sözleşme yenileme görüşmelerini geciktirmeleri halinde Kevin De Bruyne'ye talipler doğabilir.

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SIRADA NE VAR? De Bruyne'nin sakatlığı, Şampiyonlar Ligi'nde Kızıl Yıldız'a karşı oynayacakları maçta da devam edecek. Manchester City ile Kızıl Yıldız, 19 Eylül'de karşı karşıya gelecek.