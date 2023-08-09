Manchester City'nin kadro dışı bıraktığı yıldız, intikamını bir servet kazanarak aldı

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, eski oyuncusu Mendy'ye bir servet ödemek zorunda...

29 yaşındaki Mendy, yeniden yargılandıktan sonra Temmuz ayında bir tecavüz ve bir tecavüz girişiminden aklandı. Daha sonra 2023-24 sezonu öncesinde Ligue 1 ekibi Lorient ile sözleşme imzaladı.

The Mirror'a göre, HM Revenue and Customs (HMRC), ödenmemiş 800.000 £ (1 milyon $) vergi faturası haberlerinin ardından Fransa uluslararası şirketine iflas davası açtı. Mendy, tutuklanmasının ardından Eylül 2021'de Man City tarafından kadro dışı bırakıldı ve o andan itibaren maaşı kesildi.

HMRC'yi temsil eden Jacquille Jarrett, bir Yüksek Mahkeme duruşmasında, borçla ilgili davaların daha önce ceza davasının sonucuna kadar ertelendiğini, ancak evinin satışından elde edilen fonlarla veya eski takımından ödenmemiş maaşla bir uzlaşma ödemesinin beklendiğini söyledi.

Ne söylendi?

Jarrett, "Borçluyla herhangi bir temas kurulmadı" dedi ve ekledi: "Anlaşma, HMRC'ye bir güncelleme verilmesini tavsiye ediyor, ancak herhangi bir temas kurulmadı. Bugün bir iflas kararı almaya çalışıyoruz.”

Mendy'nin muhasebecileri, Mendy'nin kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle kaybettiği fonları geri alma umutlarının ayrıntılarını da verdi. Suçsuz olduğuna karar verilmesinin ardından eski kulübü City ile 9 milyon £ - 10 milyon £ arasında geri ödeme için görüşmelerde olduğunu ve bu parayı geri alacağını belirtiyor. Ayrıca Fransız oyuncu, Macclesfield yakınlarındaki 5 milyon £ (6.4 milyon $) evini satışa çıkardı.

Manchester City'nin eski yıldızı böylece, kadro dışı bırakılmasının intikamını bir servet kazanarak alacak.

Mendy, Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesi üzerine mevcut Premier Lig şampiyonundan ayrıldı ve daha sonra yeniden yargılandıktan sonra cinsel suçlamalarından aklandı. Altı ay süren ve Ocak 2023'te sona eren ilk duruşmasında, altı tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasından aklandı.

Muhasebeci, "Mendy, Fransa'ya geri döndü" dedi ve şunları ekledi: "Kısa bir uzatma talebinde bulunmak istiyorum, çünkü menajeri bana çok kesin bir şekilde ücret sorununun Manchester City tarafından çözüleceğini söyledi. Gerçekten de parası çok kısıtlıydı, yasal davanın maliyeti 1 milyon sterlinin üzerindeydi.”

Duruşma, Mendy'ye Cheshire'daki mülkü satması için zaman tanımak üzere 4 Ekim'e ertelendi.