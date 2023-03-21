Transfer döneminin en gözde oyuncusu olan genç yıldız, adım adım Manchester'a yaklaşıyor.

NE OLDU? Liverpool'un ısrarla kadrosuna katmak istediği Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Manchester City'nin de planları arasında yer alıyor ve şimdilik Manchester'ın mavi tarafına daha yakın görünüyor.

ESPN, Manchester City'yi Bellingham yarışında Liverpool ve Real Madrid'in önüne geçirebilecek planı açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Bellingham yarışı, son 12 ayda futbolun en büyük transfer yarışlarından birisi oldu ve önümüzdeki yaz transfer döneminde destansı bir hâl alabilir.

Haberde; Real'in hala Bellingham yarışında olduğunu, ancak genç yıldızın şu anda City'nin öncelikli transfer hedefi olduğu belirtiliyor.

Liverpool ve Manchester United da Bellingham'la ilgilenmeye devam ediyor, fakat bu iki kulüp şimdilik bu yarışta geride bulunuyor.

VE DAHA FAZLASI: Dortmund, Bellingham'ı en az bir yıl daha elinde tutabileceğini umuyor, ancak City genç yıldızı transfer etmeyi kafasına koydu.

Hatta bu uğurda; Real Madrid'i tamamen devre dışı bırakmak için Bernardo Silva'yı İspanyol devine göndermeye hazırlar. Böylece, Bellingham yarışında en avantajlı takım haline dönüşecekler.

Portekizli orta saha oyuncusu, geçen yaz City'den ayrılma arzusunu dile getirmişti ve Barcelona'ya gitmek istediğini söylemişti, ancak son gelişmelerden sonra Barça'nın ezeli rakibine imza atabilir.

Real, Luka Modric'in 38 yaşına girmesiyle orta sahadaki seçeneklerini değerlendiriyor ve kulüp, Premier Lig ekipleri tarafından izlenen Celta Vigo'dan Gabri Veiga'yı da takip ediyor.

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SIRADA NE VAR? Bellingham'a olan talep ve Dortmund'un oyuncuyu takımda tutma arzusuna bakıldığında, yaz transfer döneminde bizi heyecanlı günler bekliyor.

Ancak City, genç yıldızla anlaşma yapmayı ve onu, Dortmund'dan eski takım arkadaşı Erling Haaland'la Manchester'da yeniden bir araya getirmeyi dört gözle bekliyor.