Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin gol canavarı Erling Haaland, Manchester United taraftarına yaptığı hareketle tepki topladı.

Manchester City'de geçtiğimiz sezona damga vuran Norveçli golcü Erling Haaland, Manchester Unitedlı bir çocuk taraftara yaptığı hareketler nedeniyle tepki topladı.

Kimileri bu olayı şakaya vursa da özellikle Kırmızı Şeytanlar2ın taraftarları, ortaya çıkan görüntülerden hoşnut kalmadı.

3 kupa kazandılar

Geçtiğimiz sezon Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak 3 kupayı da müzesine götüren City'de, yıldız golcü Haaland harika bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekmişti. Norveçli golcü, ezeli rakibine yönelik yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

Sezonun oyuncusu oldu

İngiltere Premier Lig’de 2022-2023 sezonunun oyuncusu, Manchester City formasıyla rekorlar kıran Norveçli golcü Erling Haaland oldu. Bir sezonda 34 gol kaydeden Andy Cole ve Alan Shearer'i geride bırakan Haaland, Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olmayı da kimseye kaptırmadı.

İstatistiklere damga vurdu

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 35’i Premier Lig, 10'u Şampiyonlar Ligi, 3'ü FA Cup, 2'si Lig Kupası olmak üzere toplam 50 maçta formasını sırtına geçirdi.

Oynadığı maçlarda 52 gol, 9 asist üreten Genç yıldız, gösterdiği performansla ulaşılması zor bir istatistiğe imza atarak lige damga vurdu.

Yaptığı hareket herkesi şaşırttı

Norveçli golcü Haaland, Manchester United taraftarı olan bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Ancak Haaland, fotoğraf çektirdiği sırada söylediği sözler ve yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

Manchester City'nin golcüsü, yüzünde kocaman bir sırıtışla genç United taraftarına ''Kendine yeni bir forma al!' diyerek dalga geçti.

Tepki topladı

Norveç televizyon kanalı TV2 Sport tarafından çekilen görüntülerde, bir grup genç taraftar Haaland'la fotoğraf çektirmek için yanına Norveçli golcünün yanına gitti.

United taraftarıyla fotoğraf çektirmek için poz verirken formasındaki United amblemi için "Bekle, şimdi fotoğrafı çek.' diyerek eliyle Kırmızı Şeytanlar'ın logosunun görülmesi engellemek için kapattı. Bu hareketi, United taraftarlarının tepsini çekti. Çocuklar da bu hareket sonrasında şaşırmış görünüyordu.

Kendi taraftarları protesto etti

Norveç, Cumartesi günü sahasında İskoya'ya 2-1 mağlup olurken ülkesinin tek golü Haaland'dan geldi.

Ve Avrupa Şampiyonası'na gitme olasılıkları büyük ölçüde azalırken Norveç Milli Takımı, maç sırasında taraftarları tarafından ıslıklandı.