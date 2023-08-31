Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland sıra dışı uyku alışkanlığını açıkladı

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland kendisini bir gol makinesine çeviren sıra dışı uyku alışkanlığını açıkladı.

Norveçli yıldız geçen sezon 52 gol attı

Bu sezon yine formunda

Haaland uyurken ağız bandı kullandığını söyledi

NE OLDU? Erling Haaland geçtiğimiz sezonu Manchester City ile kazandığı 3 kupayla ve 52 golle tamamlayarak PFA Ödülleri'nde Yılın Oyuncusu seçildi. 2023/24 sezonunda şimdiden beş maçta üç gol kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, rakip savunmaların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Peki Haaland'ı dinç tutan sıra dışı uyku alışkanlığı ne?

NE SÖYLENDİ? Erling Haaland, Logan Paul'un YouTube programı Impaulsive'de uyku alışkanlığına dair şunları söyledi: "Bence uyku dünyadaki en önemli şey. İyi uyumak için bazı ritüellerim var. Mesela mavi ışık filtreli gözlükler ve yatak odasındaki tüm uyarıcıları kapatmak önemli." Erling Haaland, Paul'un uyurken nefesini açmak için burun bandı kullandığını söylemesi üzerine şunları dile getirdi: "O halde bir de ağız bandını denemelisin! Neden olmasın? Biraz zor oluyor ama bende var, onunla uyuyorum!"

DAHA FAZLASI: Erling Haaland ayrıca günlük olarak sauna kullandığını açıkladı: "Evimde var, bu yüzden neredeyse her gün saunayı kullanmaya çalışıyorum."

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SIRADA NE VAR? Erling Haaland, Manchester City formasıyla 2 Eylül'de Fulham'ı konuk ettikleri maçta yine gol atmayı umacak.