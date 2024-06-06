Manchester City’nin Başkanı Khaldoon Al Mubarak Norveçli golcü Erling Haaland’ın geçen sezonki performansının eleştirilmesi üzerine yıldız isme sahip çıktı.

Sakatlıklarla boğuştuğu sezonda her ne kadar zaman zaman eleştirilse de ikinci kez üst üste gol krallığı yaşayan Haaland, attığı gollerle takımının Arsenal’in önünde mutlu sona ulaşmasında büyük rol oynamıştı.

Başkan ne söyledi?

23 yaşındaki oyuncunun kış ayları Manchester City için sakatlık sorunlarıyla geçti, ayağındaki küçük bir kırık nedeniyle yaklaşık iki ay forma giyemeyen Haaland’ın takım için çok önemli olduğunu belirten Al Mubarak, “İnsanların beklentileri inanılmaz. Erling birçok sakatlıkla mücadele etti ve birçok maçta forma giyemedi ama yine de sezonu 38 golle tamamlamayı başardı” dedi.



Haaland’ın dünyanın en iyi forveti olduğunu belirten Al Mubarak, “Bir sezonda 38 gol atıyor ve insanlar bunun kötü bir yıl olduğunu düşünüyor! Erling bir gol makinesi ve bence dünyanın en iyi forveti olmaya devam ediyor” dedi. İspanya ve Arjantin'de Julian Alvarez'in kulüpten ayrılacağına dair çıkan haberlerle birlikte, Haaland’ın gelecek sezon da ilk 11’in vazgeçilmezi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.