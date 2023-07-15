Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'nın gönlündeki takım belli oldu.

NE OLDU? Silva'nın City'de kalmak için yeni bir sözleşmeyi kabul etmeyeceği ve Barcelona'ya transfer olmak için Paris Saint-Germain'den gelen kazançlı teklifi reddedeceği bildiriliyor.

BÜYÜK RESİM: 28 yaşındaki oyuncu, son altı yıldır City'de ve bu yaz Suudi Arabistan'a astronomik bir para karşılığında transfer olmaya çok yakındı.

Ancak Portekizli orta saha ve kanat oyuncusu, Barça'yı beklemeye niyetli görünüyor. Yani City'nin 80 milyon euroluk oyuncusu Bernardo Silva, transfer olmak istediği takımı Barcelona olarak seçti.

VE DAHA FAZLASI: Yine de City'nin, ekonomik sıkıntıları olan Barcelona'nın herhangi bir teklifle geldiğinde Silva'nın takımdan ayrılmasına izin verip vermeyeceği belli değil.

Silva'nın City ile kontratında iki yıl daha kaldı, ancak Mundo Deportivo, transfer ücretinin City için kabul edilebilir olduğu göz önüne alındığında, Pep Guardiola'nın Silva'nın önünde durmayacağını ve oyuncunun ayrılmasına izin verebileceğini aktarıyor.

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SİLVA İÇİN SIRADA NE VAR? Silva, kendisine uygun bir teklif yapmak için Barcelona'nın ekonomik durumunu düzeltmesini bekleyecek.

Katalanlar, Silva ile sözleşme imzalamak istiyorsa bazı yıldızlarından vazgeçmek zorunda kalabilir.