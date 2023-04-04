Hollandalı genç, bu sezon Almanya'da gösterdiği performansla vatandaşını kendisine hayran bıraktı.

NE OLDU? Manchester United, Old Trafford'da Aaron Wan-Bissaka ve Diogo Dalot gibi oyunculara sahip, ancak Erik ten Hag, kadrosunun daha geniş olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bundesliga'daki performansıyla göz dolduran Jeremie Frimpong, şu ana kadar bek olmasına rağmen 8 gol ve 9 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

BÜYÜK RESİM: Sky Deutschland, United ve Frimpong'un temsilcileri arasında görüşmelerin yapıldığını ve tüm tarafların anlaşma yapmak için cat attığını bildirdi.

Bu transferin geçekleşmesi için girişimler başlarken 22 yaşındaki oyuncusu, Bayern Leverkusen'den ayrılmaya kararlı görünüyor.

VE DAHA FAZLASI: Hollanda U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Frimpong, 2025 yılına kadar Alman ekibi Leverkusen ile bir sözleşmeye bağlı bulunuyor.

Hollandalı genç, Manchester City altyapısında futbola başlarken 2019 yılında 380 bin Euro karşılığında İskoç devi Celtic'e transfer oldu.

İskoçya'da gösterdiği başarılı performansın ardından Leverkusen'in dikkatini çekti ve Alman ekibi, Frimpong'u 11 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

Hollandalı oyuncunun şu anki güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak görünüyor, ancak Leverkusen'in onun için en az 50 milyon Euro talep edeceği aktarılıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Frimpong'un bu sezonki bek performansından çok etkilenen Ten Hag, vatandaşına büyük bir hayranlık duyuyor.

Hollandalı menajer, genç vatandaşının takımına büyük bir katkı yapacağını düşünürken onu alarak Kırmızı Şeytanlar'daki yenilenme sürecini de devam ettirmiş olacak.