Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Phil Foden'ın neden süre almadığını açıkladı

Pap Guardiola, bu sezon Manchester City hücumunda düzenli başlangıç yapamayan Phil Foden'ın neden oynamadığını açıkladı.

Foden bu sezon PL'de yalnızca 14 maça ilk 11'de başladı

Mahrez ve Grealish formda

Guardiola, Foden tercihinin nedenini açıkladı

NE OLDU? Phil Foden, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Manchester City'nin ilk 11'inde düzenli yer bulamadı. Guardiola'nın kadrosunda en son Kasım ayında Brentford'a karşı 90 dakika oynadı. Manchester City patronu bunun nedenini açıklarken Riyad Mahrez ve Jack Grealish'in yükselen formuna dikkat çekti.

NE SÖYLENDİ? Pep Guardiola gazetecilere şunları söyledi: "Acı çekerek oynadı ve inanılmaz bir çaba gösteriyordu ancak sonra bana, 'Pep artık yapamayacağım' dedi. Dinlenmesi gerekiyordu. Ona birkaç haftalık izin verdik. Ardından Riyad Mahrez ve Jack Grealish iyi bir form yakaladılar."

"Phil'e güvenmediğimi sanmayın. O bizim elmasımız. Dünya Kupası'ndan sonra ondan daha formda oyuncular gördüm. Ona çok genç olduğunu ve bir düşüş yaşarsa bunun kesinlikle normal olacağını söyledim. Çok çalışıyor. Onun için her şey parlak ve mükemmel. Sadece çalışmaya devam etmesi lazım."

BÜYÜK RESİM: Phil Foden oynadığı son üç Premier Lig maçının yalnızca birine ilk 11'de başladı ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda RB Leipzig karşısında da yedek kulübesindeydi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Pep Guardiola'nın öğrencileri, 25 Şubat'ta Bournemouth karşısında mücadele verecek. Ardından da 4 Mart'ta Newcastle United'ı ağırlayacaklar.