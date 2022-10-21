NE OLDU? 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Etihad Stadyumu'ndaki en sıcak umutlardan biri olarak kabul ediliyor. Premier Lig'in son şampiyonu için 21 üst düzey maça çıktı.

Onun yaşındaki birçok oyuncu, başka bir yerde düzenli oynamak için süre bulmaya çalışırdı, ancak Palmer, kendisi gibi altyapıdan çıkan Foden'ın Pep Guardiola'dan güven kazanılabileceğini gördü.

NELER SÖYLEDİLER: İngiltere 21 Yaş Altı takımında da forma giyen Palmer, Sport Bible'a kiralık gitme konusundaki düşüncesinden bahsetti:

“Phil'den önce gerçekten kimse yoktu, ama birinin bunu yaptığını gördüğünüzde, siz de yapabileceğinizi düşünüyorsunuz.

"Kendime inanıyorum. Sanırım yeterince iyiyim. Bu yüzden sadece bunu kanıtlamam gerekiyor.

"Ve umarım yapabilirim. Foden'ın kiralık gitmesiyle ilgili tüm konuşmalar, benim için de yapıldı. Kiralık gidebilirdim, ama herkes en iyi seçeneğin kalmak olduğunu düşündü.

“Ben genç bir oyuncuyum ve bu yüzden, şimdilik tam olarak hazır değildim. Ne demek istediğimi biliyorsun? Daha da geliştiğimde, kalmak için daha uygun olacağımı düşünüyorum.

"Bu yüzden, odak noktam sadece kalmak ve en iyi oyuncularla antrenman yapmaktı. [Guardiola] bana birkaç şey söyledi, buna bağlı kalmam ve sabırlı olmam konusunda benimle konuştu.

"Tüm personel bunu bana sık sık söyledi. Guardiola'ya güvenmeliyim ve umarım daha fazla süre alabilirim."

BÜYÜK RESİM: Palmer, hala City için Premier Lig'deki ilk golüne ulaşmayı beklerken Bernardo Silva, Jack Grealish ve İlkay Gündoğan gibi figürlerle rekabet etmek de onun için harika bir deneyim...

Ve bu sezon altı maçta forma giydi.

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