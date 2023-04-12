İki tecrübeli menajer arasındaki diyalog savaşlarında orta yol bulundu.

NE OLDU? Guardiola, Eintracht Frankfurt'u 5-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ardından Napoli'yi "Avrupa'nın en iyi takımı" olarak nitelendirdi.

Ancak Spalletti, bu övgüden pek memnun değildi ve bunu "Napoli'yi devirmek" için bir hile olarak gördü.

İki menajer arasındaki medya kavgası, City patronunun onu "hassas" ve "huysuz" olarak tanımlamasıyla devam etti.

NE SÖYLENDİ? Spalletti, daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Guardiola, Klopp ve De Zerbi her zaman beğendiğim futbol menajerleri arasındalar.

"Bu yüzden Guardiola hakkındaki sözlerim yanlış anlaşıldıysa kusura bakmayın, çünkü onun gibi bir menajer Napoli hakkında güzel sözler söylediğinde gerçekten mutlu oluyorum.

"Guardiola'nın Barcelona'da yaptıklarını anlamak için günlerimi harcadım."

BÜYÜK RESİM: Napoli ve City, çeyrek finallerde ve yarı finallerde başarılı olmaları halinde Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelebilirler.

Premier Lig ekibi, Salı akşamı Etihad Stadyumu'nda oynadıkları çeyrek final ilk maçını 3-0 kazandıktan sonra Bayern Münih deplasmanına turun favorisi olarak çıkacak.

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SIRADA NE VAR? Napoli, Çarşamba günü San Siro'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında AC Milan ile karşılaşacak.