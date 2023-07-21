Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, ısrarla istediği yıldız stopere kavuşamayacak gibi görünüyor.

NE OLDU? Gvardiol'un Manchester City'ye transferi için yapılan anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu bildirilse de, iki taraf açıklanmayan bir transfer ücreti üzerinde anlaştıktan sonra, daha gidilecek çok yol var gibi görünüyor.

İki kulüp birkaç haftadır müzakerelere kilitlendi ve Eberl, bu anlaşmanın gerçekleşmesinin çok zor olduğunu açıkladı.

Almanya'da Sky Sports'a konuşan Eberl, "Manchester City ile bir anlaşma yok. Yakın bile değil" dedi ve ekledi:

"Gerçek şu ki Man City onu istiyor, ama anlaşmaya çok uzağız. Szoboszlai'nin transferi bizi finansal olarak rahatlattı. Paraya ihtiyacımız yok. Joško'nun kalmasını tercih ederiz. Hiçbir şeye engel olan bir kulüp değiliz. Şeffafız. Ancak fikirlerimiz var ve bunların uygulanmasını istiyoruz."

BÜYÜK RESİM: Gvardiol'ün Leipzig'de 2027'ye kadar olan bir sözleşmesi var ve bu durum, defans oyuncusuyla yollarını ayırmak için hiç aceleleri olmadığı anlamına geliyor.

Bu nedenle Bundesliga kulübü, Gvardiol için yaptığı müzakerelerde bunu bir koz olarak kullanıyor. Hırvat stoper için en az 100 milyon € (86.7 milyon £) talep ettikleri bildirildi, bu bir defans oyuncusu için dünya rekoru olacak bir ücret olarak dikkat çekiyor.

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SIRADA NE VAR? Pep Guardiola, Gvardiol'a hayranlık duyuyor ve City'den oyuncuyu alması için ısrarlı bir tutum sergiliyor.

İki kulüp, transfer müzakerelerine devam ederken bu transferin gerçekleşme olasılığı şimdilik düşük görülüyor.