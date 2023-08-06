Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin hocası Guardiola, gözüne Japon oyuncuyu kestirdi.

NE OLDU? Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City ile beş yıl geçiren Mahrez, bu ayın başında Al-Ahli ile 30 milyon sterlinlik bir sözleşme imzaladı.

Daily Star, Pep Guardiola'nın Mahrez'in yerini Brighton'ın Japon oyuncusu Kaoru Mitoma ile dolduracağını bildirdi. 26 yaşındaki Brighton'ın yıldızı, geçtiğimiz yıl Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 7 gol atarak adından söz ettirdi ve Pep'in radarına girdi.

BÜYÜK RESİM: Brighton, orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ın Liverpool'a transferini ve kaleci Robert Sanchez'in Chelsea'ye gitmesini engelleyemedi. Bu transferlerin üzerine, bir başka yıldızını daha kaybetmek istemeyecektir.

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Ancak City, Mahrez'in halefi için arayışlarına devam edecek ve şimdiden Crystal Palace'tan Michael Olise ve Rennes'ten Jeremy Doku için de çeşitli hamleler yaptı.

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SIRADA NE VAR? Manchester City, piyasa değeri 32 milyon euro olan Japon oyuncuyla henüz görüşmelere yeni başladı ve bu transferin, sezon başlamadan önce tamamlanması beklenmiyor.