NE OLDU? Son Premier Lig şampiyonu City, 2022-23 sezonunun ilk yenilgisini Mohamed Salah'ın Anfield'da attığı golle Liverpool'dan aldı.

Phil Foden, Guardiola'nın takımı adına golü attığında VAR incelemesine takıldılar ve Guardiola tribünlerden büyük bir tepki aldı.

Ancak, Pep Guardiola'nın maç sonunda rakibinin hakem tarafından desteklendiğine dair bazı sözleri vardı.

NE SÖYLEDİLER: İspanyol menajer, BBC Sport'a şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlar, madeni para/nesne fırlatmaya çalıştı, ama bana gelmedi. Belki bir dahaki sefere daha iyi olabililer."

Hakem tarafından sayılmayan golleri hakkında da konuşan Pep, "Hakem oynayın dedi zaten ve pozisyonu durdurmadı.

"Ancak, VAR müdahale edip hakemin kararını değiştirdi. Bunun gibi milyonlarca faul var ve bu durum bizim golümüze engel oldu.

"Gol atmamıza izin vermediler. Kaybettik ve hata yaptık, çünkü burası Anfield!" dedi.

BÜYÜK RESİM: City için nadir görülen bir yenilgi olurken Arsenal'ın Leeds'i 1-0 yenmesiyle Premier Lig tablosunda ikinci sırada kaldılar.