İspanyol menajer, Norveçli golcüsü ile Arjantinli süperstar arasındaki kilit farka değindi.

NE OLDU? Pep Guardiola, Erling Haaland için övgüler yağdırdı ve onun bir maçta gol attığı takdirde, gayet memnun olduğunu açıkladı.

Ancak Lionel Messi'nin, Haaland'a göre bu anlamda farklı olduğunu söylerken Arjantinli süperstarın, iyi performans gösterdiği bir maçın ardından bile bir türlü memnun olamadığını paylaştı.

Haaland, Cumartesi günü Premier Lig'de Manchester City'nin Southampton'ı 4-1 yendiği maçta iki gol atarak Premier Lig'deki gol sayısını 27 maçta 30 gole çıkardı.

NE SÖYLEDİLER: Southampton galibiyetinin ardından gazetecilere konuşan Guardiola, Messi ile Haaland arasındaki en büyük farkı şöyle açıkladı: "Haaland her zaman mutlu, her zaman gülümsüyor.

"Ancak Lionel Messi iki gol attığında, neden üç gol atamadı diye üzülüyordu. Haaland ise gol atarsa gayet neşeli oluyor. Messi, Haaland'ın bu yaptığını asla yapamazdı.

"Messi, maçlar bittikten sonra hep daha fazlasını yapamadığı için üzgün olurdu."

Haaland'ın takıma geldiği ilk süreçlerden de bahseden Pep, "Bu sezonun başında insanlar, Haaland'ın uyum sağlayamayacağını söylediğinde bile, antrenmana kocaman bir gülümsemeyle geldi.

"Ve herkese "Merhaba" dedi. Onun, bizim için saha içerisinde inanılmaz bir etkisi oldu.

"Her gün antrenmanlarda, soyunma odasında bizimle beraber olduğu için çok mutlu olduğunu hissediyorum.

"Oyundan alınmaktan hiç şikayet etmiyor. Bana çok saygı duyuyor. Burnley maçından sonra sakatlandı ve oynayamadı.

"Onu tanıyoruz ve onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Önemli goller atabilir ve maçlar kazandırabilir.

"Haaland; 90 dakika oynayabilir, ama her üç günde bir maç oynuyoruz ve her zaman hazır olan Alvarez gibi bir oyuncumuz da var" dedi.

BÜYÜK RESİM: Haaland geçen yaz Borussia Dortmund'a City'ye katıldığından beri sansasyonel bir forvet oldu.

İngiliz ekibi için Şampiyonlar Ligi'nde hayati bir rol oynadı ve sadece altı maçta 10 gol attı.

Guardiola ayrıca, yıldız forvetin Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi efsane oyuncularla aynı seviyede olduğunu öne sürdü.

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ERLING HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? Norveçli forvet, 11 Nisan'da Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'i konuk ettiği maçta sahaya çıkacak.

Haaland, City'nin Premier Lig şampiyonluğu için Arsenal'ı yakalama uğraşına büyük bir katkı sunuyor.