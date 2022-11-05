İspanyol menajer, dünyaca ünlü yıldızı kafasına takmadığını bir kez daha gösterdi.

NE OLDU? Ibrahimovic, Manchester City'nin forveti Haaland için hayranlığını dile getirdi, ancak Guardiola'nın gelişimine yardımcı olup olamayacağı sorulduğunda ona çok da güvenmediğini vurguladı.

İsveçli yıldız, eski menajeri hakkında şu ifadeleri kullandı: "Guardiola'nın Haaland'ın kendisinden daha büyük olmasına izin verip verip vermeyeceği egosuna bağlıdır.

"Haaland'ın daha iyi bir oyuncu olmasına asla izin vermez."

Bu yorumların ardından Guardiola, cuma günü düzenlediği basın toplantısında İsveçli forvetle resmen alay etti.

NE DEDİLER: "Haklı, tamamen haklı. Bu kulüpte, bu takımda benim egom diğer herkesin, her oyuncunun ötesinde" dedi Guardiola ve ekledi:

"Erling'in üç gol atması ve tüm önemli anların onun için olması hoşuma gitmiyor. Çok kıskanıyorum! Dürüst olmak gerekirse, çok çok kıskanıyorum!"

"Erling, lütfen daha fazla gol atma yoksa gazeteciler benim hakkımda konuşmaz, sadece benim hakkımda konuşulsun istiyorum.

"O kesinlikle haklı, o [Ibrahimovic] beni çok iyi tanıyor. Belki başka bir kitap daha yazabilir."

BÜYÜK RESİM: Ibrahimovic, Barcelona'da birlikte çalıştıklarından ve sert bir şekilde ayrıldıklarından beri, yıllardır Guardiola'ya ateş püskürüyor.

AC Milan'ın yıldızı, teknik direktörle ilgili birçok kez sert eleştirilerde bulundu ve soyunma odasında Guardiola'yı "düşmanı" olarak adlandırdığını bile söyledi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? Norveçli forvet, Premier Lig'de Fulham ile karşılaşacakları ve bu hafta sonu oynayacakları mücadelede, Manchester City'nin yine en büyük gol ayağı olacak.