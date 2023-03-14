İspanyol menajerden Belçikalı yıldızına beklenmedik bir eleştiri geldi.

NE OLDU? Kevin De Bruyne, iki kez PFA Yılın Oyuncusu ve dört kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı, ancak 31 yaşındaki oyuncunun 2022-23 sezonunda düşüşte olduğu görülüyor.

Belçikalı yıldız, bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde tüm oyunculardan daha fazla asistle (13) kalitesini gösteriyor.

Ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de oynama fırsatı buluyor.

Ancak Guardiola, yıldız oyuncusunun bazı basit hareketleri eskisi gibi mükemmel yaptığını görmek istiyor.

NE SÖYLEDİLER: Guardiola, De Bruyne'nin bahsedilen düşüşü hakkında şunları söyledi:

“Dünya Kupası ve birçok şey nedeniyle ben dahil, hepimiz için zor bir sezon oluyor. Kevin'in ne kadar iyi olduğunu söylememe gerek yok.

"Ancak, benim ondan istediğim eskiden son derece kolay yaptığı bazı basit hareketleri yeniden yapabilmesi...

"Asist yapma, gol atma ve harika paslar konusunda kimsenin olmadığı kadar inanılmaz bir yeteneği var.

"Topu kaybetmeme, hareketlilik, hareket halinde aktif olmak gibi basit şeyleri artık eskisi gibi yapamıyor ve bunları tekrar etmesi lazım. Bunu yaparsanız zaten gerisi gelir."

BÜYÜK RESİM: Elindeki çok sayıda yaratıcı seçenekle Guardiola, mevcut sezon boyunca kimsenin onun planlarında kesin olarak yer alamayacağını açıkça ortaya koydu.

Ekim ayında De Bruyne hakkında şunları söylemişti: "En üst seviyesinde oynamıyor.

"Dinamik hareketleri mükemmel değil. Bunu biliyor, çünkü onunla bu durum hakkında konuştum.”

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? De Bruyne'li City, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasının ikinci ayağında RB Leipzig'i evinde konuk edecek.

İngiliz ekibi, Almanya'da oynanan ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak evine avantajlı bir şekilde dönmüştü.