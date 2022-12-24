İspanyol menajer, yıldız oyuncusunun milli takım kampından kilolu geldiğinin altını çizdi.

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'ndaki aradan sonra City, dün gece Carabao Kupası'nda Liverpool'u 3-2 yenerek iyi bir geri dönüş yaptı.

İngiliz ekibi, ezeli rakibine karşı iyi bir oyun çıkarırken Kalvin Phillips kadroya dahil edilmedi ve Guardiola, oyuncusunun oynayacak durumda olmadığını açıkladı.

NE DEDİLER: Basın tarafından Phillips sorulduğunda Guardiola, "Sakat değil. Neden bilmiyorum, ama fazla kilolu olarak yani 'şişman' geldi.

"Antrenman yapacak ve iyi duruma gelecektir. Şu anda, oynayacak durumda değil" dedi.

Orta saha oyuncusunun İngiltere Milli Takımı'nda olmasına rağmen neden formda kalamadığı sorulduğunda ise net cevap daha ekledi: "Hayır, hayır, kesinlikle iyi durumda değil.

"Bu yüzden oynayamaz. Hazır olduğunda oynayacak. Ona ihtiyacımız var, ona çok ihtiyacımız var."

Bu durumun Guardiola'ya hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı sorulduğunda, "Bu, Kalvin ile aramızda olan özel bir konuşma...." diyerek daha fazla konuşmadı.

BÜYÜK RESİM: Manchester City, yaz ayında Phillips'i almak için Leeds United'a 45 milyon Euro ödedi, ancak sakatlıklar onun Premier Lig'de iyi bir sezon geçirmesini engelledi.

Sezonun ikinci yarısında bunu geliştirmeyi umuyordu, ama şu ana kadar Manchester'daki hayal kırıklığı yaratan sezonunu sürdürüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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PHILLIPS İÇİN SIRADA NE VAR? City, 28 Aralık'ta Premier Lig'de Phillips'in eski takımı Leeds ile oynayacak.

Ve bu aşamada, eski takımına karşı sahaya çıkması pek olası görünmüyor.