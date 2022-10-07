Manchester City Menajeri Pep Guardiola: "Arsenal, bizden daha iyi"

- Topçular, Haaland'ın formuna rağmen şampiyonluk yarışına öncülük ediyor
- Son şampiyon baskıya devam ediyor
- Avrupa'da yenilgisizler
NE OLDU? Erling Haaland'ın gelişi ve sadece 12 maçta 19 gol kaydettiği inanılmaz rekor, Premier Lig şampiyonlarının durdurulamaz olduğu hissine katkıda bulunuyor. Ancak tüm sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece iki maç berabere kalmasına rağmen, City patronu Arsenal kadar iyi olmadıklarını ve şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini söylüyor.
NE DEDİ? "Her yıl bazı açılardan biraz daha iyiydik, ancak Premier Lig sezonunun sadece sekiz maçı geride kaldı" dedi. "Önemli olan Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırmak. Bu dönemde rüya gibi bir pozisyondayız.
"Bir şeyi unutmuyoruz bayanlar baylar, bizden daha iyi olan bir takım var. Bu bir gerçek. Gerçekte Arsenal şu ana kadar bizden daha iyiydi. Biz ligin zirvesinde değiliz ama önemli olan orada olmak ve savaşmaya çalışmak."
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GUARDIOLA İÇİN SIRADA NE VAR? City, Southampton maçıyla zirveye çıkmak istiyor. Öyle ki bu hafta sonu Arsenal, Liverpool ile karşılaşacak.