Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirken Pep Guardiola da diğer meslektaşlarını geride bırakarak bir ilke imza attı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

Bayern Münih'i saf dışı ettiler

Pep Guardiola için rekorlara doyduğu bir gece geride kaldı

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'i toplamda 4-1 mağlup eden Manchester City, bir üst tura yükseldi. Manchester City menajeri Pep Guardiola için de tarihi bir gün oldu.

GUARDIOLA NE BAŞARDI? Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu (158 Maç / 100 Galibiyet). Ayrıca Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez final gören tek teknik direktör.

NE SÖYLENDİ? Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile eşleşen Manchester City'de menajer Pep Guardiola şunları söyledi: "Bence her kulüp Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Real Madrid'i yenmesi gerektiğini hissediyordur. Bu önceden Barça'ydı, şimdi ise Real Madrid."