Premier Lig ekibi Manchester City'nin menajeri Guardiola, Mbappe hakkındaki gerçeği açıklamaktan çekinmedi.

NE OLDU? Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın süperstarı geçen yaz kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladı.

Ancak, bu yaz transfer döneminde kulüpte kalmak istediğini açıklasa da PSG, onu önümüzdeki sene bedava göndermemek için bu sene satmayı düşünebilir.

Bu kapsamda, öne çıkan sadece bir takım var ve Guardiola, bu konuyu gündeme getirmekten çekinmiyor.

NE SÖYLEDİLER: Manchester City ve olası bir Mbappe transferi hakkında da bazı spekülasyonlar yapıldı, ancak Fransız oyuncunun City'ye gelme şansı sorulduğunda Guardiola açık sözlüydü.

El Chiringuito TV'nin bildirdiğine göre, City menajeri, Mbappe hakkında şunları söyledi: "Kesinlikle hayır, siz onun nereye gitmek istediğini zaten çok iyi biliyorsunuz!"

Guardiola, yaptığı bu açıklamayla tabii ki İspanyol devi Real Madrid'i kastetti, çünkü herkes Mbappe'nin hayalindeki takımın Real Madrid olduğunu çok iyi biliyor.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid, bu yaz Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham için 88 milyon sterlinlik (112 milyon dolar) bir ilk anlaşmayı tamamladı.

Daha sonra Perez, bu yaz transfer döneminde taraftarlarla karşılaştığı bir sohbet sırasında başka bir yıldız almayacaklarını söyledi.

Ancak her şeye rağmen, Mbappe'nin bu yıl olmasa da önümüzdeki sezon Real Madrid formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Bu yaz, Mbappe'nin PSG'den ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken sürpriz bir gelişme de yaşanabilir.