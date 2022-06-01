Mısırlı yıldızın İngiltere'de kalması muhtemel, ancak kırmızı formadan ayrılabilir.

Mohamed Salah, Premier Lig'deki rakipleri Manchester City, Chelsea ve hatta Manchester United'a katılmak için Liverpool'dan gerçekten ayrılabilir mi?

Salah, 2017'de Roma'dan 37 milyon Sterlin’e (47 milyon dolar) alındıktan sonra, son birkaç yıldır Jurgen Klopp yönetimindeki Kırmızılar’ın başarısında hayati bir rol oynadı.

29 yaşındaki oyuncu, Liverpool’un Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası’nı kazanmasına 156 gol atarak destek oldu.

Ancak, Mısırlı yıldızın Anfield’daki zamanının sona ermek üzere olduğu öne sürülüyor.

Real Madrid ve Barcelona gibi takımlar bir süredir Salah ile ilgileniyor, ancak The Athletic oyuncunun başka bir İngiliz kulübüne transfer olacağını bildiriyor.

Bu konudaki en ciddi adaylar ise Manchester City ve Chelsea.

Salah gerçekten Liverpool'dan ayrılabilir mi?

Liverpool ve Salah söz konusu olduğunda, onun takımdan ayrılacağını düşünmek zor.

Çünkü bunu kendisi söylemişti. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir basın toplantısına, bu küçük bilgiyi sığdırmıştı.

“Sonrasını görelim” diye dalga geçmişti, ancak Kırmızılar’dan kontratının son 12 ayına giren oyuncu hakkında hala bir çözüm gelmedi.

Takımdan, serbest oyuncu statüsünde ayrılacaksa Mısırlı yıldızın Premier Lig’de kalma ihtimali yüksek.

Elbette ki Manchester United, Tottenham, Arsenal ve Suudi Arabistan destekli Newcastle United gibi takımlara da transfer olabilir.

Görünüşe göre Sadio Mane bu yaz takımdan ayrılacak ve bu yüzden, Liverpool'un önümüzdeki sezon Salah'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacak.

Profesyonelliğine, koşullandırmasına ve tutarlılığına kesinlikle güvenebilirler. Bir kez daha golcü listesinin başında olacak. Ama tüm bunların ötesinde, bu hikayenin nereye gittiğini kim bilebilir ki?

Salah'ın sözleşme durumu ne?

Mısırlı futbolcunun, sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erdiğinde serbest oyuncu olacak.

Oyuncunun kendisi ve Klopp, sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiğini doğruladı, ancak henüz nihai bir anlaşmaya varıldığına dair herhangi bir işaret yok.

Salah kalmak istiyor. Bunu başından beri açıkça belirtti ve şu anda sözleşmesini iki yıl uzatmak istediği bildiriliyor ve Anfield'da kalma arzusunun güçlü olduğunu gösteriyor.

Ancak, sözleşmenin uzunluğundan ziyade para bu konudaki kilit faktör.

Salah ve menajeri Ramy Abbas Issa, dünya futbolunun en iyi oyuncularından birine uygun bir maaş istiyor.

Liverpool bunu teklif ettiklerini düşünüyor, Salah ise aynı fikirde değil. Salah'ın bu yaz ayrılması pek olası görünmüyor, bunun başlıca nedeni bariz seçeneklerin olmaması.

Bununla birlikte, uzun vadeli geleceği havada kalıyor ve Kırmızılar’ın rakipleri, yıldız oyuncunun durumunu çok yakından takip ediyor.

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